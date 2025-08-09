Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске

Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 01:13
Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Встреча состоится в следующую пятницу, 15 августа.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Трамп назвал дату и место встречи с Путиным

"Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска", — написал Трамп.

Он добавил, что дополнительные подробности будут сообщены позже.

Напомним, несколько часов назад Трамп заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. Он добавил, что подробности будут позже.

Также он сказал, что по его мнению — и Путин, и президент Украины - хотят мира. В то же время он отметил, что Зеленскому нужно быть готовым что-то подписывать.

США владимир путин Дональд Трамп Аляска Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации