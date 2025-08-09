Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Встреча состоится в следующую пятницу, 15 августа.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска", — написал Трамп.

Он добавил, что дополнительные подробности будут сообщены позже.

Напомним, несколько часов назад Трамп заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. Он добавил, что подробности будут позже.

Также он сказал, что по его мнению — и Путин, и президент Украины - хотят мира. В то же время он отметил, что Зеленскому нужно быть готовым что-то подписывать.