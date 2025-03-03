Трамп заявил, что Зеленский должен больше благодарить США за поддержку

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит больше показывать благодарность Штатам.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.

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"Зеленскому стоит больше показывать, что он ценит поддержку США", — подчеркнул Трамп.

По его словам, Штаты всегда помогали Украине и предоставили больше, чем Европа.

"И я не критикую Европу, говорю, что они умнее Байдена, потому что тот не имел понятия. Он раздавал деньги, а они должны были сравниться с нами, если мы дали доллар, они должны были дать 350 миллиардов. Но они вернут деньги, потому что это в форме займа", — говорит лидер США.

Трамп заявил, что хочет, чтобы война в Украине завершилась, поскольку погибает очень много людей.

Напомним, Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво" и он обсудит его во время своего выступления в Конгрессе.

Также Трамп подчеркнул, что вопрос о прекращении военной помощи Украине не был им обсужден.