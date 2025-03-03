Трамп заявил, что Зеленский должен больше благодарить США за поддержку

Трамп заявил, что Зеленский должен показывать благодарность США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит больше показывать благодарность Штатам.
Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.
Заявление Трампа относительно Зеленского
"Зеленскому стоит больше показывать, что он ценит поддержку США", — подчеркнул Трамп.
По его словам, Штаты всегда помогали Украине и предоставили больше, чем Европа.
"И я не критикую Европу, говорю, что они умнее Байдена, потому что тот не имел понятия. Он раздавал деньги, а они должны были сравниться с нами, если мы дали доллар, они должны были дать 350 миллиардов. Но они вернут деньги, потому что это в форме займа", — говорит лидер США.
Трамп заявил, что хочет, чтобы война в Украине завершилась, поскольку погибает очень много людей.
Напомним, Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво" и он обсудит его во время своего выступления в Конгрессе.
Также Трамп подчеркнул, что вопрос о прекращении военной помощи Украине не был им обсужден.
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