Трамп несмотря на спор с Маском считает его замечательным человеком

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск обиделся на него из-за политики в отношении электромобилей. Однако он все равно считает бизнесмена "замечательным человеком".

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

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"Я знаю, что у него всегда все получится. Он умный парень. Он даже проводил кампанию вместе со мной... Но впоследствии немного расстроился — и это было неуместно", — заявил президент США в интервью Fox News.

Как объяснил Трамп, причиной недоразумения между стал подход к мандатам на электромобили, поскольку он не хочет, чтобы "все ездили на электромобилях".

Напомним, недавно мы писали, что Маск попросил прощения у Трампа за свои сообщения в соцсети Х. Миллиардер отметил, что сожалеет о сказанном.

Также мы сообщаем, что недавно Илон Маск праздновал свое 54-летие. Какие технологии он подарил миру — читайте по этой ссылке.