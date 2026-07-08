Трамп заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot
8 июля 2026 16:20
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На фоне усиления массированных российских ракетных и дронных атак Соединенные Штаты могут предоставить Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этой возможности заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что данный вопрос в настоящее время находится на стадии рассмотрения.
Об этом стало известно из трансляции саммита НАТО, передает Новини.LIVE.
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