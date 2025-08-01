Трамп заявил, что введет против России санкции, но не уверен в их влиянии на Москву

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против России будут введены санкции. В то же время он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине.

Видео с выступлением Трампа показывает Clash Report.

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Что сказал Трамп

"Мы собираемся ввести санкции. Не знаю, беспокоят ли его (главу Кремля Владимира Путина. — Ред.) санкции. Они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, тарифах и всем остальном. Я не знаю, будет ли от этого толк, но мы это сделаем... эта война вообще не должна была начаться", — заявил президент США.

Также отвечая на вопрос об очередных обстрелах РФ по Украине, Трамп сказал, что считает действия России отвратительными.

"Я считаю, то что они делают — отвратительно. Это война Байдена, не моя. Но я говорил, что если я прийду к власти, я постараюсь это остановить. Я думаю, то, что делает Россия — очень печально. Много русских погибает. Очень много русских. Все больше русских погибает. Но погибают русские, погибают украинцы", — резюмировал Трамп.

Напомним, что ранее в июле президент США поставил Путину дедлайн. Он дал ему 50 дней, чтобы закончить войну, но при любом другом исходе пригрозил ввести санкции. Уже 29 июля он сократил свой срок до 10 дней, отметив, что отсчет начался.

Кроме того, агентство Reuters писало, что Трамп хочет заключить сделку о прекращении войны в Украине до 8 августа. В то же время США готовы принять меры для обеспечения мира.