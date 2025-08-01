Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп введет санкции, но сомневается в их влиянии на РФ

Трамп введет санкции, но сомневается в их влиянии на РФ

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 00:07
Трамп заявил, что введет против России санкции, но не уверен в их влиянии на Москву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против России будут введены санкции. В то же время он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине.

Видео с выступлением Трампа показывает Clash Report.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп

"Мы собираемся ввести санкции. Не знаю, беспокоят ли его (главу Кремля Владимира Путина. — Ред.) санкции. Они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, тарифах и всем остальном. Я не знаю, будет ли от этого толк, но мы это сделаем... эта война вообще не должна была начаться", — заявил президент США.

Также отвечая на вопрос об очередных обстрелах РФ по Украине, Трамп сказал, что считает действия России отвратительными.

"Я считаю, то что они делают — отвратительно. Это война Байдена, не моя. Но я говорил, что если я прийду к власти, я постараюсь это остановить. Я думаю, то, что делает Россия — очень печально. Много русских погибает. Очень много русских. Все больше русских погибает. Но погибают русские, погибают украинцы", — резюмировал Трамп.

Напомним, что ранее в июле президент США поставил Путину дедлайн. Он дал ему 50 дней, чтобы закончить войну, но при любом другом исходе пригрозил ввести санкции. Уже 29 июля он сократил свой срок до 10 дней, отметив, что отсчет начался.

Кроме того, агентство Reuters писало, что Трамп хочет заключить сделку о прекращении войны в Украине до 8 августа. В то же время США готовы принять меры для обеспечения мира.

санкции против России санкции Дональд Трамп Украина война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации