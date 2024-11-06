Выборы президента США - Трамп похвалил Маска

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах США в 2024 году, назвал миллиардера Илона Маска "супергением" и отметил его важность для страны. Трамп похвалил его за скорую поддержку пострадавших от урагана "Хелен".

Об этом сообщает CNN в среду, 6 ноября.

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Выступая перед своими сторонниками утром 6 ноября, Трамп назвал Маска супергением.

"Он особенный парень, он супергений. Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так много", — отметил пока, по результатам голосования, 47-й президент США Дональд Трамп.

Вероятный президент США отметил, что спутниковый сервис Starlink, основателем которого является Маск, помог спасти немало жизней во время урагана "Хелен", который опустошил юго-восток США в октябре текущего года.

"Я сказал Илону, что он очень, очень нужен в Северной Каролине. Вы можете его достать? Он доставил его туда так быстро, что это было невероятно. Это спасло много жизней. Они спасли много жизней", — заявил Трамп.

Напомним, 5 ноября кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и во второй раз выиграл президентские выборы в США.

Вероятным вице-президентом США станет Огайо Джей Ди Вэнс, который еще в июле этого года принял номинацию на должность.

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. По его словам, Украина ожидает эпоху сильных решений Америки во главе с Трампом.