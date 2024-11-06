Кто выиграл выборы в США — новым президентом станет Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Blake

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

Об этом сообщает The Hill.

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Издание отмечает, что Трамп обеспечил себе достаточное количество голосов. Победа в Пенсильвании и на Аляске добавит необходимую поддержку 45-му президенту США, который теперь станет 47-м.

Кроме того, республиканский канал Fox News также считает, что Трамп уже стал 47-м президентом США. В скором времени ожидается выступление политика.

Официальные результаты голосования

В то же время известно, что официальное оглашение результатов голосования избирателей происходит значительно позже, чем о них предварительно сообщают СМИ. Этот процесс происходит в несколько этапов.

Чтобы ответить на вопрос, когда станут известны результаты выборов в США, следует понимать, как проходят выборы в США. Здесь следует учесть, что американцы могут голосовать разными способами: на избирательных участках в день выборов, заранее лично (early voting), по почте или с помощью бюллетеней отсутствующих (absentee ballots). Голоса, представленные разными способами, подсчитывают отдельно, что придает сложности процессу.

Напомним, в США уже завершилось голосование на выборах президента и закрылись последние избирательные участки. Официальных подсчетов голосов нет, но все предрекают победу Трампу.

Ранее Дональд Трамп проголосовал на выборах во Флориде и заявил об уверенности в победе.