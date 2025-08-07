Война в Украине — изменит ли Трамп дедлайн для Путина

Трамп ответил, изменил ли дедлайн по войне для Путина
Президент США Дональд Трамп ранее дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для того, чтобы принять решение для прекращения огня. Сейчас все зависит от главы Кремля.
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".
Дедлайн Трампа для Путина
Президент США,отвечая на вопрос репортера о дедлайне для кремлевского диктатора, сказал, что действие этого срока "будет зависеть от Путина". Также он добавил, что в Белом доме разочарованы им.
"Это зависит от него. Посмотрим, что он скажет, я очень разочарован", — подчеркнул Трамп.
Лидер Америки также рассказал, что у Путина хотят встретиться с ним и он "сделает все", чтобы остановить убийства.
Также Трамп завил, что не любит долго ждать, потому что это "позорно". Кроме того, президент США повторил, что еженедельно погибают до 5 000 военных на фронте. Он напомнил, что в результате обстрелов есть жертвы и среди гражданских.
Напомним, ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала встретиться с Зеленским перед встречей с ним.
В то же время в Госдепе заявили, что Путин изменил позицию относительно переговоров из-за санкций. Там отметили, что Россия часто прибегает к затягиванию переговорного процесса, пытаясь использовать время для достижения собственных целей.
