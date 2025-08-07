Видео
Главная Новости дня Трамп ответил, изменил ли дедлайн по войне для Путина

Трамп ответил, изменил ли дедлайн по войне для Путина

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 23:44
Война в Украине — изменит ли Трамп дедлайн для Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп ранее дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для того, чтобы принять решение для прекращения огня. Сейчас все зависит от главы Кремля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

Читайте также:

Дедлайн Трампа для Путина

Президент США,отвечая на вопрос репортера о дедлайне для кремлевского диктатора, сказал, что действие этого срока "будет зависеть от Путина". Также он добавил, что в Белом доме разочарованы им.

"Это зависит от него. Посмотрим, что он скажет, я очень разочарован", — подчеркнул Трамп.

Лидер Америки также рассказал, что у Путина хотят встретиться с ним и он "сделает все", чтобы остановить убийства.

Также Трамп завил, что не любит долго ждать, потому что это "позорно". Кроме того, президент США повторил, что еженедельно погибают до 5 000 военных на фронте. Он напомнил, что в результате обстрелов есть жертвы и среди гражданских.

Напомним, ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала встретиться с Зеленским перед встречей с ним.

В то же время в Госдепе заявили, что Путин изменил позицию относительно переговоров из-за санкций. Там отметили, что Россия часто прибегает к затягиванию переговорного процесса, пытаясь использовать время для достижения собственных целей.

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
