Трамп: США готовы предложить Украине гарантии безопасности "для спасения жизней"
8 июля 2026 16:42
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США готовы предложить Украине гарантии безопасности «для спасения жизней», — Трамп
В ответ на вопрос журналистов, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, Дональд Трамп сказал, что на Путина оказывается «большое давление»:
Я не думаю, что ему нравится то, что происходит.
На вопрос, будут ли США готовы предложить Украине гарантии безопасности, он ответил утвердительно:
Мы хотим это сделать, мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни. … Я стараюсь спасать жизни.
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