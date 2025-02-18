Що каже Трамп щодо переговорів США і РФ в Саудівській Аравії

Трамп прокоментував переговори США і РФ в Саудівській Аравії

Росія хоче зупинити війну, тому що тисячами гинуть як її солдати, так і корейські. Загалом же ця війна є безглуздою.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

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"Росія добре себе показала, вона хоче зупинити дикість, що відбувається, її солдати гинуть тисячами, корейські також — значна частина з них загинула. Я бачив фото, там скрізь тіла загиблих, це щоденна реальність, багато людей гине. І ви побачите скоро цифри, багато загиблих, не лише військових", — зазначив американський лідер.

Також Трамп наголосив, що за його президентства ця війна не розпочалася б.

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