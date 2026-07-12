Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма. Американский лидер назвал его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых он знал.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Президент США назвал Грэма одним из лучших сенаторов, которых он знал

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что американский политик будет не хватать стране и его коллегам.

"Он всегда упорно трудился и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать", — написал Трамп.

Американский президент также назвал Грэма одним из лучших людей и сенаторов, которых ему доводилось знать. По словам Трампа, дополнительная информация о церемонии прощания с политиком будет сообщена позже.

Заявление Дональда Трампа. Скриншот: Truth Social

Линдси Грэм много лет представлял штат Южная Каролина в Сенате США и был известен своей активной позицией в поддержку Украины. Он выступал за ужесточение санкций против России, военную помощь Киеву и развитие сотрудничества между Украиной и США в сфере оборонных технологий.

Дональд Трамп и Линдси Грэм. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. Он завершил многолетнюю политическую карьеру в Сенате США, где представлял свой штат. Как сообщили в его офисе, смерть политика наступила вечером 11 июля после внезапной непродолжительной болезни. 9 июля Грэм отметил свой 71-й день рождения, а уже на следующий день прибыл в Украину с официальным визитом.

Новини.LIVE сообщали, что после посещения предприятия в Киеве Линдси Грэм отметил, что впечатлен уровнем развития украинской сферы беспилотных технологий. По его словам, именно потребность в современных решениях во время войны способствует появлению инновационных разработок.