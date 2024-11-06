Трамп победил на выборах президента в США и сделал первое заявление

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Associated Press

В США все еще кандидат в президенты Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Он сделал это перед своими поклонниками в Палм-Бич.

Об этом стало известно из трансляции его выступления.

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Трамп объявил о победе

Трамп вышел на сцену под песню God Bless the USA. Рядом с ним его супруга Мелания, сын Беррон и другие члены семьи.

"Это была самая невероятная политическая вещь, посмотрите, что произошло. Наша страна никогда не видела ничего подобного. Я буду бороться за вас. Это будет золотой век Америки", — сказал он.

Трамп подчеркнул, что одержал победу почти во всех "шатких" штатах и отметил, что эта предвыборная кампания стала лучшей в истории президентских выборов США.

"Теперь я и 45-й, и 47-й президент США", — добавил политик.

Напомним, издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и во второй раз выиграл президентские выборы в США. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

Также мы писали, что республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США. Республиканцы имеют 51 место из 100.