Трамп требует от Верховного суда отменить гражданство для иммигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть конституционность указа, отменяющего автоматическое предоставление гражданства по праву рождения. В обращении говорится, что действующая практика создает риски для безопасности границ США.

Генеральный солиситор Джон Сауэр заявил, что решение суда низшей инстанции заблокировало ключевую политику президента, тем самым "подорвав защиту американских границ". По его словам, суды без достаточных правовых оснований предоставляют гражданство сотням тысяч человек, которые не имеют на это права.

Представители администрации настаивают, что решение Верховного суда по делу "США против Вонг Ким Арка" 1898 года, которое закрепило право на гражданство для всех рожденных в США, было неправильно истолковано. По их мнению, оно должно было касаться только детей иммигрантов с постоянным местом жительства в стране.

Речь идет о президентском указе Трампа, подписанном в январе, под названием "Защита значения и ценности американского гражданства". Документ предусматривает отказ в автоматическом гражданстве детям, чьи родители находились в США незаконно или временно.

Политика сразу подверглась многочисленным судебным обжалованиям. В июле федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско оставил в силе общенациональную блокировку указа. Аналогичное решение принял и суд в Нью-Гемпшире в рамках иска, поданного Американским союзом гражданских свобод (ACLU).

Адвокат ACLU Коди Вофси назвал документ незаконным и подчеркнул, что организация продолжит борьбу, чтобы "ни один ребенок не был лишен гражданства из-за этого жестокого и бессмысленного указа".

Ранее 9-й Окружной апелляционный суд отметил, что инициатива Трампа противоречит Конституции США, прецеденту по делу Вонг Ким Арка и десятилетиям устоявшейся практики.

