Топливо не дешевеет: сегодняшние цены на АЗС в Днепре и Запорожье

Водителям в Днепре и Запорожье и в дальнейшем придется заправлять авто по высоким тарифам на топливо. Ценовая политика на бензин, дизель и автогаз не изменилась за последние несколько дней, однако, в зависимости от сети АЗС, доступны как премиальные, так и более бюджетные варианты топлива.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Днепре 12 мая

В Днепре стоимость топлива на автозаправочных станциях является следующей:

WOG Mustang: ДТ Евро5 стоит 89,90 грн, Mustang+ ДТ — 92,90 грн, А-95 Евро5 — 77,90 грн, Mustang 95 — 80,90 грн, а газ продается по 49,90 грн.

Днепронефть: А-95 Евро отпускают по 67,99 грн, А-95 Био стоит 57,99 грн, ДТ Евро обойдется в 84,99 грн, автогаз стоит 47,29 грн.

Neftek: цена на 95 pro Origin составляет 79,99 грн, ДТ pro Origin оценен в 92,99 грн, 95 Origin стоит 76,99 грн, 92 Origin продают за 70,99 грн, ДТ Origin — 89,99 грн, а Газ Origin стоит 49,99 грн.

Стоимость топлива в Запорожье 12 мая

В Запорожье сети АЗС установили следующие цены:

UPG: бензин марки 100 стоит 82,90 грн, А-95 стоит 76,90 грн, еще один вид А-95 отпускают по 74,90 грн, а дизельное топливо обойдется в 86,90 грн.

ZaporozhOilGroup: автогаз продают по 47,00 грн, А-95 - 63,00 грн, А-95 Евро стоит 70,00 грн, А-92 Евро оценен в 60,00 грн, а ДТ Евро обойдется водителям в 86,00 грн.

Euro5: А-95 Евро стоит 70,99 грн, А-95 Био — 63,99 грн, А-92 Био стоит 61,49 грн, ДТ Евро продается по 85,99 грн, ДТ Био — 83,50 грн, а газ отпускают по 46,50 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кабмин принял решение продлить действие в Украине программы по кэшбэку на топливо. Она будет действовать до 31 мая 2026 года.

Тем временем в некоторых странах Европы резко упали цены на популярные виды топлива. Например, в Германии стоимость некоторых позиций меньше той, что предлагают сейчас в Украине.