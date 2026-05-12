Пальне не дешевшає: сьогоднішні ціни на АЗС у Дніпрі та Запоріжжі

Водіям у Дніпрі та Запоріжжі й надалі доведеться заправляти авто за високими тарифами на пальне. Цінова політика на бензин, дизель та автогаз не змінилася за останні кілька днів, проте, залежно від мережі АЗС, доступні як преміальні, так і більш бюджетні варіанти палива.

Ціни на АЗС у Дніпрі 12 травня

У Дніпрі вартість пального на автозаправних станціях є наступною:

WOG Mustang: ДП Євро5 коштує 89,90 грн, Mustang+ ДП — 92,90 грн, А-95 Євро5 — 77,90 грн, Mustang 95 — 80,90 грн, а газ продається по 49,90 грн.

Дніпронафта: А-95 Євро відпускають по 67,99 грн, А-95 Біо коштує 57,99 грн, ДП Євро обійдеться у 84,99 грн, автогаз вартує 47,29 грн.

Neftek: ціна на 95 pro Origin становить 79,99 грн, ДП pro Origin оцінено у 92,99 грн, 95 Origin коштує 76,99 грн, 92 Origin продають за 70,99 грн, ДП Origin — 89,99 грн, а Газ Origin коштує 49,99 грн.

Вартість палива у Запоріжжі 12 травня

У Запоріжжі мережі АЗС встановили такі ціни:

UPG: бензин марки 100 вартує 82,90 грн, А-95 коштує 76,90 грн, ще один вид А-95 відпускають по 74,90 грн, а дизельне пальне обійдеться у 86,90 грн.

ZaporozhOilGroup: автогаз продають за 47,00 грн, А-95 — 63,00 грн, А-95 Євро коштує 70,00 грн, А-92 Євро оцінено у 60,00 грн, а ДП Євро обійдеться водіям у 86,00 грн.

Euro5: А-95 Євро вартує 70,99 грн, А-95 Біо — 63,99 грн, А-92 Біо коштує 61,49 грн, ДП Євро продається по 85,99 грн, ДП Біо — 83,50 грн, а газ відпускають по 46,50 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін прийняв рішення продовжити дію в Україні програми з кешбеку на пальне. Вона діятиме до 31 травня 2026 року.

Тим часом в деяких країнах Європи різко впали ціни на популярні види палива. Наприклад, у Німеччині вартість деяких позицій менша за ту, що пропонують нині в Україні.