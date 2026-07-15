Пресс-секретарь МИД Тихий заявил, что Россия будет продвигать евроскептицизм в Украине

Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

В ближайшее время Россия сосредоточит информационные атаки против Украины на продвижении евроскептических нарративов. Россия поняла, что откровенно пророссийская риторика не находит поддержки среди украинцев, поэтому будет делать ставку на другие информационные месседжи.

Об этом во время презентации отчета "За пределами поля боя: информационная война России против европейского будущего Украины" заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Новини.LIVE.

РФ меняет информационную тактику

"Основные усилия российской дезинформации будут направлены именно на евроскептицизм. И вы услышите их вовсе не от пророссийских голосов. Вы услышите их от голосов, которые будут казаться абсолютно украинскими и патриотическими", — подчеркнул Тихий.

Георгий Тихий пояснил, что такие спикеры будут продвигать идеи о якобы необходимости для Украины выбрать "третий путь" вместо интеграции в европейские и евроатлантические структуры. В то же время Тихий подчеркнул, что для Украины такого выбора не существует.

"Нет никакой альтернативы. Либо российское ярмо, либо интеграция в Европейский Союз и НАТО", — заявил он.

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По словам представителя МИД, противодействие таким информационным кампаниям требует совместной работы государственных институтов, журналистов и гражданского общества, ведь именно они формируют информационное пространство и общественное мнение.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия активно использует не только военные методы, но и информационное воздействие для продвижения собственных интересов. По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, Кремль также задействует культурные и религиозные инструменты, в частности спорт и церковь, в качестве элементов своей гибридной политики.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз, несмотря на полномасштабную войну. В Брюсселе неоднократно отмечали, что украинская сторона демонстрирует прогресс в проведении необходимых реформ и приведении законодательства в соответствие со стандартами ЕС.