Терехова рассматривают на должность премьер-министра

Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Карина Приходько Редактор

В Украине сменят премьер-министра в рамках "перезагрузки" Кабинета министров. Среди кандидатов на эту должность — мер Харькова Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Кто может стать новым премьером Украины

Железняк рассказал, что на данный момент нет кандидата на пост премьер-министра Украины. Однако есть список лиц, которые могут возглавить Кабинет министров, среди них:

предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, действующий генеральный директор группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий ,

, министр энергетики Денис Шмыгаль ,

, министр обороны Михаил Федоров ,

, мер Харькова Игорь Терехов.

Скриншот поста Ярослава Железняка

Депутат добавил, что в ближайшее время будет много отставок, в том числе и в правоохранительных органах.

"Пока ходят слухи о том, что будет выдвинута кандидатура главы СБУ. И что готовится замена главы ГБР. Я здесь подчеркиваю, что это пока "слухи". У меня нет подтверждения на данный момент, что это произойдет в ближайшее время", — сказал депутат.

Скриншот поста Ярослава Железняка

Кроме того, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Игорем Тереховым. Глава государства подчеркнул, что вызовы для Харькова очень серьезные, ведь город находится под ежедневными ударами РФ.

Владимир Зеленский и Игорь Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Мы обсудили, как настроено взаимодействие между центральными и областными и местными властями, ключевые потребности наших громад и перспективы выполнения готовящихся решений. Планы устойчивости должны быть реализованы как можно быстрее. Опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие наши города и громады", — сказал Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина. Он предложил Юлии Свириденко новое направление работы.

По данным Железняка, действующий премьер-министр может стать послом в США. Он отметил, что в рамках этой "перезагрузки" ожидается много кадровых изменений, в частности, будут заменены несколько министров.