Сырский отреагировал на информацию о том, что он "не хочет воевать дронами"

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Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отреагировал на информацию о том, что он якобы не хочет вести боевые действия с помощью дронов. Он назвал это самым странным упреком. По словам Сырского, Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал именно он.

Об этом Александр Сырский сообщил в колонке "Милитарного", передает Новини.LIVE.

Сырский "не хочет воевать с помощью дронов"

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