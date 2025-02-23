Финансовая помощь Украине — Свириденко назвала количество

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С начала большой войны Украина получила 115 млрд долларов бюджетной поддержки от партнеров. 30 млрд долларов из этих средств предоставили США.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025" во вторник, 23 февраля.

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Украина получила 115 млрд долларов бюджетной поддержки от партнеров. Больше всего средств Украине предоставил Европейский Союз. На втором месте — Соединенные Штаты, которые выделили нам 30 млрд долларов.

"Нам очень важно продолжать получать эту поддержку от партнеров и продолжать фокусироваться на украинском производителе", — отметила Свириденко.

Она добавила, что экономика страны постепенно восстанавливается. В этом году также ожидается рост.

Напомним, во время форума руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что украинская делегация прибудет для переговоров в США. Команда выедет уже сегодня, 23 февраля.

Председатель СБУ Василий Малюк также принял участие в форуме "Украина. Год 2025". Он заявил, что РФ пытались убить президента Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и самого Малюка.