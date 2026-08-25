Свириденко прокомментировала слухи о назначении ее главой Нафтогаза

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Юлия Свириденко прокомментировала слухи о возможном назначении ее главой Нафтогаза. Она не стала прямо отвечать, а сказала, что пока отдыхает.

Об этом Юлия Свириденко сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Возможное назначение Свириденко главой Нафтогаза

Свириденко ответила на вопрос, поступало ли ей предложение возглавить Нафтогаз:

"Пока отдыхаем, отдыхаем и набираемся сил и энергии".

А на вопрос о том, что помогает восстанавливать силы после сложного года, Свириденко отметила, что главным способом для нее является сон.

По информации "Суспильного", украинский лидер Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Нафтогаз. В то же время окончательное решение относительно руководителя компании принимает наблюдательный совет, который назначает председателя правления простым большинством голосов.

А член наблюдательного совета Тор Мартин Анфиннсен сообщил, что такая кандидатура стала определенной неожиданностью.

"Независимо от кандидата, обязательным является обеспечение соблюдения принципов надлежащего корпоративного управления", — добавил Анфиннсен.

Как писали Новини.LIVE, в июле Зеленский сообщил, что Свириденко может занять пост посла США. В то же время позже стало известно, что Свириденко отказалась ехать в США. Найти замену сложно из-за того, что украинские политики неохотно соглашаются работать с администрацией Дональда Трампа, которую считают непредсказуемой.

А 14 июля Верховная Рада приняла отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. "За" проголосовали 258 народных депутатов.