Суд в Польше освободил директора CEO Club Ukraine по делу о предполагаемой краже велосипедов

Дмитрий Карчук. Фото: facebook.com/sergey.gaydaychuk

Германия отозвала европейский ордер на арест директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, которого удерживали в Польше якобы за "кражу велосипедов". На данный момент польская сторона его уже отпустила.

Об этом на странице в Facebook заявил основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, передает Новини.LIVE.

Что известно об освобождении и причине задержания Карчука

По словам Гайдайчука, над освобождением Карчука с 28 июля работали команда Arzinger, польские и немецкие адвокаты, украинское консульство, а также члены CEO Club.

В то же время он подчеркнул, что отзыв Германией европейского ордера и освобождение Карчука польским судьей не означают завершения ситуации.

"Нам важно выяснить в Германии, какие именно данные Дмитрия были использованы, как они попали к злоумышленникам и каков был механизм преступления, который в конечном итоге привел к его задержанию в Польше", — пишет Гайдачук.

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Отметим, что Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе «Будомеж». Немецкие правоохранители объявили его в розыск на основании европейского ордера на арест по делу о предполагаемом хищении 171 электровелосипеда.

По версии следствия, в 2024 году Карчук якобы пользовался поддельными транспортными документами и представлялся сотрудником транспортной компании. Общую стоимость похищенного имущества оценивают более чем в 126 тысяч евро.

После задержания Гайдайчук заявил, что ситуация могла возникнуть из-за мошеннических действий с документами. По его версии, посторонние лица могли воспользоваться личными данными Карчука для получения груза, после чего продать похищенные товары.

Пост Гайдайчука. Фото: скриншот

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