Суд в Николаеве вынес суровый приговор за кражу 13 шоколадок

Полицейский. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Ингульском районном суде города Николаева вынесли приговор рецидивисту, который похитил из магазина "Аврора" 13 плиток шоколада общей стоимостью более 1476,65 гривны. Преступление, начавшееся как обычная кража, переросло в открытое ограбление в тот момент, когда осужденный проигнорировал требования охраны, пытался скрыться и был задержан.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Новини.LIVE.

Ограбление шоколадок

Суд вынес приговор местному жителю за открытое похищение имущества, совершенное в условиях военного положения.

Инцидент произошел еще 20 апреля 2026 года в помещении магазина "Аврора". Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотических веществ, взял с полок 13 плиток шоколада Milka и Millennium и спрятал их под куртку. Действия фигуранта заметили сотрудники охраны с помощью камер видеонаблюдения.

Когда мужчина направился к выходу, инспекторка охраны выбежала за ним и неоднократно требовала остановиться и вернуть товар. Злоумышленник обернулся, однако проигнорировал требование и бросился бежать в сторону Баштанского рынка.

Во время побега из-под его одежды выпали четыре плитки шоколада. На рынке мужчина пытался продать их прохожим, после чего направился в дворы и сел в маршрутное такси. У него осталось шесть плиток шоколада, две из которых он съел, а остальные подарил знакомой. В тот же день правоохранители задержали его в центре города.

Во время судебного заседания обвиняемый вину в совершении грабежа не признал. Он считал, что его действия остались незамеченными, а убегал лишь для того, чтобы избежать конфликта. Защита настаивала на переквалификации действий на кражу.

Изучив записи с нескольких камер наблюдения и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что преступление переросло в открытое ограбление, поскольку виновный осознавал факт раскрытия и продолжал удерживать имущество.

Суд учел, что мужчина совершил тяжкое преступление во время отбывания условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

Какое решение принял суд

Обвиняемому назначили окончательное наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск сети "Аврора", взыскав с осужденного 1376 гривны имущественного ущерба за невозвращенную часть товара.

Как писали Новини.LIVE, в мае в Киеве мужчина обворовывал квартиры, пострадавшие в результате массированного российского обстрела. Речь идет о 29-летнем фигуранте, который уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении руководителю Центрального музея Тавриды во временно оккупированном Крыму, которого следствие считает организатором незаконного вывоза культурных ценностей из Херсона.