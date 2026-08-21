Стефанчук: нужно усилить собственную защиту от баллистики

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина должна ускорить развитие собственных возможностей по защите от баллистических ракет. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с международными партнерами и открытого обсуждения вызовов, стоящих перед страной в преддверии осенне-зимних месяцев.

Стефанчук высказал эти мысли в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Стефанчук призвал к усилению противоракетной обороны

Руслан Стефанчук отметил, что Украина должна одновременно сотрудничать с международными партнерами для усиления своей противоракетной обороны и развивать собственные возможности.

«Другого пути нет. Во-первых, мы должны сотрудничать с нашими партнерами именно в противоракетной сфере. Но помимо этого, нам нужно ускорить наращивание собственных возможностей», — сказал председатель Верховной Рады.

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