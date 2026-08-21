Стефанчук назвал проведение выборов во время войны безответственным

Стефанчук во время мероприятия "35 лет восстановления независимости. Единство вокруг флага". Фото: кадр из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Проведение выборов в Украине в условиях военного положения является "абсолютно невозможным и безответственным", заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что голосование должно быть демократичным и безопасным для каждого гражданина и кандидата. Стефанчук высказал эти мысли во время мероприятия "35 лет восстановления независимости. Единство вокруг флага", организованного Фондом Арсения Яценюка. Это мероприятие состоялось сегодня, 21 августа, в пятницу.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Стефанчук объяснил, при каких условиях проведение выборов возможно

По мнению Руслана Стефанчука, выборы не могут проводиться лишь для проформы, поскольку их главная цель — обеспечить гражданам возможность демократически выразить свою волю в безопасных условиях.

"Выборы не могут проводиться только для показухи. Они должны быть демократическими и безопасными для каждого гражданина, который участвует в выборах и баллотируется на должность", — заявил председатель Верховной Рады.

Стефанчук также отметил, что специальная парламентская рабочая группа уже почти год готовит законопроекты о проведении выборов.

По его словам, голосование в Украине состоится только после того, как будут созданы необходимые условия для его безопасного и демократического проведения.

Новини.LIVE писали, что недавно бывший министр обороны Михаил Федоров призвал провести выборы в Украине. В Офисе президента Украины отреагировали на это. Там заявили, что не выступают против избирательного процесса, однако его проведение во время полномасштабной войны зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Гончаренко предупредил о рисках проведения выборов во время войны. В частности, среди них: безопасность избирательных участков, участие военнослужащих, голосование украинцев за рубежом и организация избирательного процесса в прифронтовых регионах.