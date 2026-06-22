Стармер уходит в отставку: Зеленский отреагировал на это решение

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины отреагировал на заявление Кира Стармера об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он поблагодарил его за поддержку Украины.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на пост Владимира Зеленского в социальной сети X.

После заявления об отставке Зеленский обратился к Стармеру

Зеленский подчеркнул важность совместной работы между странами.

"Кир, спасибо за все наше сотрудничество, вашу поддержку и совместные решения, которые помогли укрепить нашу Европу и нашу защиту жизни", — написал президент.

Он также отметил роль Великобритании как одного из мировых лидеров и подчеркнул, что Украина высоко ценит партнерство с Лондоном.

"Соединённое Королевство было, есть и будет среди мировых лидеров. Здесь, в Украине, мы глубоко ценим Великобританию, и каждая встреча и каждый разговор всегда были наполнены настоящим смыслом", — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Кир Стармер всегда будет желанным гостем в Украине.

Ранее Кир Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. По его словам, он принял это решение на фоне позиции части депутатов-лейбористов, которые считают его недостаточно сильным кандидатом для предстоящих выборов.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о решении уйти в отставку. О своей отставке он сообщил во время официального выступления.

Новини.LIVE информировали, что Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и ужесточение санкций против России.