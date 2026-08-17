ССО освободили Андреевку-Клевцово: 30 оккупантов взяты в плен

Бойцы ССО. Фото: ССО

Силы специальных операций Украины провели операцию по освобождению населенного пункта Андреевка-Клевцово на Александровском направлении. Российские военные долгое время пытались захватить этот населенный пункт, постепенно продвигаясь небольшими группами и занимая позиции.

Об этом сообщает ССО, передает Новини.LIVE.

Как ССО проводили операцию по освобождению Андреевки-Клевцово

Операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию по освобождению населенного пункта Андреевка-Клевцово. Украинские спецназовцы действовали поэтапно, сочетая разведку, наземное продвижение и воздействие на позиции противника.

Во время наземной фазы операции бойцы ССО продвигались по территории населенного пункта и постепенно вытесняли российских военных с занимаемых позиций. Спецназовцы зачищали участки, проверяли территорию и закреплялись на освобожденных позициях, восстанавливая контроль Украины над населенным пунктом.

Российские военные, оказавшиеся в окружении и лишившиеся возможности продолжать организованное сопротивление, начали сдаваться украинским военным. В результате операции 30 военнослужащих РФ попали в плен.

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В то же время часть оккупантов продолжала оказывать сопротивление украинским спецназовцам. По информации ССО, эти российские военные были уничтожены в ходе боевых действий. После завершения операции Андреевка-Клевцово перешла под контроль Украины. Украинские военные продолжили закрепление на освобожденных позициях и контроль над территорией населенного пункта.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные в ходе наступательной операции на Александровском направлении освободили 745 квадратных километров территории и восстановили контроль над 26 населенными пунктами. Президент Владимир Зеленский отметил, что за этот период российские войска потеряли не менее 9550 военнослужащих убитыми и более 6600 ранеными.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 7 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях. Под удар попали цели в Крыму, в Херсонской и Запорожской областях, в частности объекты, связанные с беспилотниками, логистикой и военной инфраструктурой.