США предоставили Украине последнюю финпомощь в 2024 году - детали

Нацбанк Украины. Иллюстративное фото: сайт НБУ

Соединенные Штаты Америки отправили 3,4 миллиарда долларов дополнительной финансовой помощи Украине. Это стало последней выплатой от страны в 2024 году.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 30 декабря.

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По словам министра финансов США Джанет Йеллен, 3,4 миллиарда долларов помощи предоставлена в координации с Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом. В то же время это последняя выплата в рамках Закона о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год.

Таким образом общая финансовая помощь США Украине с начала полномасштабного вторжения России достигла более 30 миллиардов долларов. Большая часть этих средств направляется на выплаты зарплат учителям и другим государственным служащим.

Йеллен отметила, что помощь зависит от реформ, направленных на укрепление правоохранительных органов, повышение прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, сегодня США также выделили Украине дополнительную финансовую помощь в размере 15 миллиардов долларов, которые поступят от замороженных активов РФ.

А 25 декабря Украина получила 150 миллионов евро от ЕС, которые направят на питание детей в школах.