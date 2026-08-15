США проверяют союзников по НАТО на лояльность Трампу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

США запросили у союзников по НАТО информацию об их политическом и военном взаимодействии с Вашингтоном в преддверии пересмотра американского военного присутствия в Европе. В частности, Вашингтон интересуется поддержкой политики Дональда Трампа, использованием американских баз и закупками вооружения у компаний из США.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

США хотят оценить лояльность союзников

Членам НАТО направили документ с рядом вопросов, которые должны показать, насколько политика отдельных стран соответствует подходам администрации Трампа.

В частности, США интересуются, поддерживали ли союзники американскую внешнюю политику публично и какие ограничения они устанавливали на использование американскими военными своих территорий и военных баз.

Отдельно Вашингтон интересуется отношением стран к американской оборонной промышленности. В документе речь идет о том, закупают ли союзники вооружение у компаний из США и выступают ли они против правил, которые могут ограничивать контракты с американскими производителями.

Вашингтон связывает этот вопрос с военным присутствием

Опрос проводится на фоне шестимесячного пересмотра военного присутствия США в Европе. Ожидается, что оценка завершится к декабрю и может привести к дальнейшему сокращению американских военных ресурсов на континенте.

Речь идет не только о количестве военнослужащих, но и о возможностях, которые США могут предоставить союзникам в случае масштабного конфликта. Среди потенциальных сокращений могут оказаться стратегические бомбардировщики, беспилотники и военные корабли.

Ранее США уже объявили о планах вывести около 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцировать часть сил без их полной замены. В то же время Вашингтон планирует увеличить военное присутствие в Польше после победы на президентских выборах Кароля Навроцкого.

Союзники недовольны требованиями США

По информации Bloomberg, некоторые страны НАТО восприняли документ как попытку добиться от союзников идеологического соответствия политике администрации Трампа в обмен на американские гарантии безопасности.

Особое беспокойство вызывают вопросы, касающиеся американских военных операций на Ближнем Востоке и в Западном полушарии. США, в частности, интересуются, устанавливали ли союзники ограничения на использование своих баз во время операций против Ирана и готовы ли они ослабить или отменить такие ограничения.

Например, Испания и некоторые другие европейские страны ограничивали доступ американских военных к своим объектам в контексте войны с Ираном. Это стало одним из факторов напряженности между Вашингтоном и европейскими членами НАТО.

США также требуют увеличить расходы на оборону

В документе поднимается и вопрос оборонных бюджетов. США хотят получить подтверждение выполнения союзниками договоренностей об увеличении военных расходов и замещении части американских военных возможностей в Европе.

Отдельно Вашингтон интересуется готовностью стран закупать американское вооружение и отношением к европейской политике развития собственного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее европейские союзники уже демонстрировали готовность увеличивать расходы на оборону, но в то же время всё больше стран стремятся направлять эти средства на развитие собственного производства вооружений.

Пересмотр военного присутствия США в Европе продолжается

Представитель НАТО подтвердил, что США совместно с союзниками проводят пересмотр американского военного присутствия, однако не стал комментировать содержание документа. В Министерстве обороны США также не предоставили комментариев.

Союзники должны обсудить результаты пересмотра с представителями Вашингтона в Брюсселе в конце августа. На этом фоне европейские страны готовятся к возможному дальнейшему сокращению американского военного присутствия.

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