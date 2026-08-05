США продолжают переговоры с Украиной по поводу Patriot, несмотря на сомнения Трампа

Зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

США продолжают переговоры с Украиной о производстве ракет-перехватчиков для систем Patriot. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа, консультации между сторонами не прекращались. В настоящее время Вашингтон и Киев обсуждают несколько возможных моделей сотрудничества в сфере обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters в среду, 5 августа.

США и Украина продолжают переговоры по ракетам для Patriot

США не прекратили консультации с Украиной по вопросу предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, никаких указаний о прекращении консультаций не поступало. Именно поэтому обсуждение между американскими производителями вооружения, военными и правительственными чиновниками продолжается.

В настоящее время стороны рассматривают несколько возможных форматов сотрудничества. Среди них — производство отдельных компонентов ракет Patriot в Украине с последующей сборкой в Германии, присоединение Украины к совместной американо-европейской программе разработки ракет-перехватчиков. А также предоставление разрешения на производство более дешевой версии ракеты PAC-3.

По информации трех источников Reuters, ранее Вашингтон в основном отклонял просьбы президента Украины Владимира Зеленского о локальном производстве таких ракет из-за рисков для безопасности, связанных с войной. Американские военные и представители оборонной отрасли подчеркивали необходимость защиты чувствительных технологий.

Переговорный процесс возглавляет посол США при НАТО Мэтью Витакер. В прошлом месяце он посетил Киев, где встретился с украинскими чиновниками и представителями оборонной промышленности. Как сообщил его пресс-секретарь, визит был посвящен изучению возможностей для сотрудничества и развития инноваций, которые могут быть полезны для американских военных.

В то же время высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа заявил, что США рассматривают несколько направлений будущего сотрудничества с Украиной. При этом любое потенциальное соглашение должно гарантировать надлежащую защиту американских технологий.

Вопрос усиления противоракетной защиты также поднимался во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом. По словам одного из источников Reuters, Венс заверил украинского лидера, что достигнутые между сторонами договоренности будут выполнены.

Кроме того, собеседники агентства предполагают, что Украина может присоединиться к новой программе компании Lockheed Martin по созданию более дешевой ракеты-перехватчика Patriot PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

В то же время Reuters отмечает, что даже в случае достижения договоренности о производстве ракет-перехватчиковУкраина не начнет получать новые ракеты раньше, чем через год. Именно поэтому Киев и в дальнейшем будет нуждаться в дополнительных поставках от союзников для покрытия неотложных оборонных потребностей.

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина также сообщила, что Киев работает над долгосрочными закупками ракет PAC-3 и механизмами обмена поставками с другими государствами. По её словам, компания Lockheed Martin уже готовит отправку своей команды в Украину, хотя официально эту информацию Reuters не прокомментировала.

Новини.LIVE сообщали, что США увеличат производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD из-за сокращения собственных запасов вооружения. Пентагон заключил с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракт на сумму более 3 млрд долларов для расширения производственных мощностей. Решение было принято после активного использования этих ракет в войне России против Украины и конфликте на Ближнем Востоке.

Новини.LIVE также сообщали, что Мэттью Витакер заявил, что соглашение с Украиной о производстве ракет для систем Patriot не будет реализовано до зимы. По его словам, сейчас приоритетом является укрепление украинской противовоздушной обороны путем передачи дополнительных средств ПВО и ракет от союзников. Витакер также отметил, что одним из долгосрочных вариантов остается совместное производство ракет с Украиной или европейскими партнерами.