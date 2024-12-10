Американцы успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности

США перехватили баллистическую ракету средней дальности, — СМИ
США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности. Это произошло во время испытания вблизи Гуама.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 декабря.
США перехватили баллистическую ракету
Как отмечает издание, Гуам — острова в западной части Тихого океана, который является стратегическим военным форпостом. Он играет решающую роль в сохранении присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников.
"В ходе испытаний, получивших название Flight Experiment Mission-02, система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального запуска, выпустила стандартную ракету Missile-3 Block IIA", — отмечает издание.
Успешный перехват является частью более широкой инициативы по разработке системы обороны Гуама. Она стремится обеспечить усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.
"MDA планирует использовать данные, собранные в ходе этого эксперимента, для дальнейшего усовершенствования и проверки концепции и требований к будущей GDS", — отмечает издание.
Напомним, российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время, как заявил экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, в Украине уже давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.
Александр Лукашенко подписал новый договор с российским диктатором Владимиром Путиным о гарантиях безопасности. Таким образом, в Беларуси разместят российские баллистические ракеты "Орешник". Однако это соглашение фактически развязывает руки Путину.
Читайте Новини.LIVE!