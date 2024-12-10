Американцы успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности

Пуск ракеты. Фото: AFP

США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности. Это произошло во время испытания вблизи Гуама.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 декабря.

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США перехватили баллистическую ракету

Как отмечает издание, Гуам — острова в западной части Тихого океана, который является стратегическим военным форпостом. Он играет решающую роль в сохранении присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников.

"В ходе испытаний, получивших название Flight Experiment Mission-02, система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального запуска, выпустила стандартную ракету Missile-3 Block IIA", — отмечает издание.

Успешный перехват является частью более широкой инициативы по разработке системы обороны Гуама. Она стремится обеспечить усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

"MDA планирует использовать данные, собранные в ходе этого эксперимента, для дальнейшего усовершенствования и проверки концепции и требований к будущей GDS", — отмечает издание.

Напомним, российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время, как заявил экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, в Украине уже давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.

Александр Лукашенко подписал новый договор с российским диктатором Владимиром Путиным о гарантиях безопасности. Таким образом, в Беларуси разместят российские баллистические ракеты "Орешник". Однако это соглашение фактически развязывает руки Путину.