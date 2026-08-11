США модернизируют Javelin после сокращения запасов из-за войны в Украине

Солдат с Javelin. Фото: Pia.ge

Александр Шорохов Редактор

Компания Kratos Defense получила крупный контракт от армии США на модернизацию противотанковых комплексов Javelin. Модернизация позволит американцам полностью обновить устаревшие компоненты ракетной системы. Сообщается, что необходимость в этом возникла после значительного истощения американских складских запасов из-за поставок Javelin на войну в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kratos.

Модернизация технологии

В настоящее время Пентагон вынужден форсировать работу военных заводов для восстановления собственного оборонного потенциала.

Создание новых инфракрасных головок наведения позволит отказаться от старых микросхем, которые уже сняты с производства, и обеспечит бесперебойную сборку ракет в течение следующего десятилетия.

Разработку и производство новой головки наведения Kratos будет осуществлять в своем Центре передовых производственных технологий в штате Алабама. По завершении работ готовый к серийному производству компонент должен пройти испытания в армии США.

Благодаря заключенному контракту с частными разработчиками армия США надеется не только наверстать упущенные объемы, но и получить значительно более эффективное оружие для противодействия современной бронетехнике.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина устояла в начале полномасштабного вторжения только потому, что США передали ей противотанковые комплексы Javelin. По его словам, без них российские войска захватили бы Киев за один день.

Также мы сообщали, что в Великобритании призвали международных партнеров немедленно нарастить объемы поставок вооружения для защиты украинских городов до начала зимы. Министр обороны страны Уэс Стритинг подчеркнул, что Лондон мобилизует все имеющиеся ресурсы союзников, чтобы срочно найти и передать ВСУ дефицитные ракеты для комплексов противовоздушной обороны.