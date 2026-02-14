Мюнхенская конференция по безопасности — почему Украина не соглашается на быстрый мир от США

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки хотят подписать все документы по миру одновременно. Однако Украина желает сначала подписать гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина требует гарантий безопасности

"Соединенные Штаты Америки открыто сказали нам, что хотят заключить мир. Это правда. Они хотят сделать это как можно быстрее. Мы чувствуем, что они хотят гораздо больше россиян", — сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что украинцам сначала надо предоставить гарантии безопасности.

"Мы видим, что они (США — ред.) хотят подписать все документы вместе. Они говорили об этом. Я открыто и эмоционально сказал, что лучше подписать гарантии безопасности. Лучше для Украины сделать это просто ради доверия между всеми нами. Это не значит, что мы не доверяем Америке. Это о нашем народе — наш народ доверяет себе, потому что они в этой войне четыре года под атаками и никто до сих пор не может остановить эту войну. Это не подарок, но мы должны дать эту надежду украинцам, и для Украины дайте нам сначала гарантии безопасности. Это моя позиция, но не все зависит от нас", — добавил глава государства.

