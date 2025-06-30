США и Индия могут достичь всеобъемлющей торговой сделки осенью 2025 года

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Торговая сделка США с Индией должна была стать одной из первых побед президента Дональда Трампа после объявления им масштабных пошлин. Но хоть администрация уже больше двух месяцев обещает, что соглашение неизбежно, она до сих пор изо всех сил пытается довести ее до финишной черты.

Об этом сообщает Politico.

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По словам двух человек, близких к переговорам, Вашингтон и Нью-Дели продолжают продвигаться к первой фазе торговой сделки, ожидая, что более всеобъемлющее соглашение может быть достигнуто позже осенью.

Однако требования Белого дома "открыть Индию" (индийский рынок для США), а также попытка связать переговоры с непростой геололитикой в регионе, значительно усложнили задачу для правительства премьера Индии Нарендры Моди по продаже сделки своей внутренней аудитории.

Издание отмечает, что Индия была одной из первых стран, которая начала торговые переговоры с США, причем еще в феврале, когда Трамп начал раскрывать свою "амбициозную программу по перевороту а мировой торговле".

Переговорщики достигли соглашения по некоторым сельскохозяйственным вопросам, закупкам энергоносителей и нетарифным барьерам, что вызвало радужные прогнозы Белого дома о том, что сделка не за горами.

В конце апреля в ходе визита в Индию, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обе стороны "официально согласовали условия ведения переговоров".

"Следует ожидать заключения соглашения между США и Индией в не столь отдаленном будущем, поскольку я думаю, что мы нашли место, которое действительно это подходит обеим странам", — сказал 3 июня министр торговли США Говард Лютник.

Однако, по словам людей, близких к переговорам, официально подписать соглашение оказалось непросто из-за всех тем мер, которые администрация Трампа просит выполнить для снижения торговых барьеров. Причем США предлагают взамен лишь отказ от некоторых из недавно введенных пошлин.

Для Белого дома, который стремительно приближается к крайнему сроку введения пошлин, Индия станет всего лишь второй страной, которая согласилась на сделку, не считая тарифного прекращения огня с Китаем.

"Продуктивные переговоры с Индией продолжаются, и мы с нетерпением ждем возможности объявить об историческом торговом соглашении между США и Индией в ближайшее время", — заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Напомним, недавно стало известно, что глава Минфина Франции Эрик Ломбард призвал Вашингтон продлить торговые переговоры между ЕС и США даже после 9 июля, чтобы достичь более выгодной сделки.

Также мы писали, что по мнению Трампа, торговля авто между США и Японией является несправедливой. Он не исключил, что Токио может получить от Вашингтона письмо, в котором будет сказано, какой процент пошлины страна будет обязана платить за экспорт своих авто в США.