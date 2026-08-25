Спокойный день для Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня

Девушка страдает от головной боли. Фото: Magnific

Альбина Заречная Редактор

На Земле во вторник, 25 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируется на спокойном уровне, а солнечная активность будет оставаться низкой. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, крупной — всего 1%.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

Какой будет солнечная активность 25 августа

В течение предыдущих суток солнечная активность была низкой. За это время на Солнце зафиксировали одну вспышку класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают существенного влияния на Землю. Во вторник геомагнитное поле ожидается спокойным. В то же время сохранится вероятность новых солнечных вспышек.

Прогноз магнитной активности на 25 августа

Согласно прогнозу, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а крупной — 1%. Вероятность вспышки М-класса оценивается в 45%, Х-класса — в 10%.

Основные показатели солнечной активности на 25 августа

Девушка страдает от головной боли. Фото: Magnific

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 45%;

вероятность вспышки Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 33.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури способны сказываться на самочувствии и общем состоянии человека. Поэтому своевременное отслеживание геомагнитной активности позволяет подготовиться к возможным изменениям и учесть потенциальные риски для здоровья.

Как сообщали Новини.LIVE, осень в Украине может оказаться нестабильной и контрастной — с чередованием сухой жары и резких похолоданий. На погодные условия влияют глобальные климатические изменения, повышающие вероятность резких температурных колебаний и опасных явлений.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые способны вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной.