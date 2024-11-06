Майк Джонсон в пятый раз стал спикером Палаты представителей США

Джонсон переизбрался в Палату представителей, но есть нюанс
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон переизбрался в избирательном округе Луизианы, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе. Однако его будущее на руководящей должности Республиканской партии остается неопределенным.
Об этом пишет The Hill.
Не все поддерживают Джонсона на руководящей должности
Джонсон победил республиканца Джошуа Моротта, выступавшего против какой-либо помощи другим странам и оказывавшего приоритет внутренним делам.
Однако продолжают возникать вопросы о будущем Джонсона в должности лидера Республиканской партии. Он заявил, что хочет продолжать занимать должность спикера, если республиканцы сохранят контроль над нижней палатой, но не сообщил о своих планах, если Республиканская партия окажется в меньшинстве.
Джонсону может быть трудно удержаться на руководящей должности, даже если республиканцы останутся в большинстве. Некоторые законодатели дали понять, что они не будут поддерживать Джонсона на руководящей должности в будущем.
Ранее мы рассказывали о Джее Ди Венсе, который может занять должность вице-президента США при Дональде Трампе.
Напомним, Трамп второй раз выиграл президентские выборы в США, поскольку набрал 270 голосов.
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