Майк Джонсон в пятый раз стал спикером Палаты представителей США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: AFP

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон переизбрался в избирательном округе Луизианы, обеспечив себе пятый срок в Конгрессе. Однако его будущее на руководящей должности Республиканской партии остается неопределенным.

Об этом пишет The Hill.

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Джонсон победил республиканца Джошуа Моротта, выступавшего против какой-либо помощи другим странам и оказывавшего приоритет внутренним делам.

Однако продолжают возникать вопросы о будущем Джонсона в должности лидера Республиканской партии. Он заявил, что хочет продолжать занимать должность спикера, если республиканцы сохранят контроль над нижней палатой, но не сообщил о своих планах, если Республиканская партия окажется в меньшинстве.

Джонсону может быть трудно удержаться на руководящей должности, даже если республиканцы останутся в большинстве. Некоторые законодатели дали понять, что они не будут поддерживать Джонсона на руководящей должности в будущем.

Ранее мы рассказывали о Джее Ди Венсе, который может занять должность вице-президента США при Дональде Трампе.

Напомним, Трамп второй раз выиграл президентские выборы в США, поскольку набрал 270 голосов.