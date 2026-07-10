Солнце вновь активизировалось: чего ожидать от магнитных бурь сегодня

Влияние магнитных бурь. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 10 июля, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. При этом геомагнитное поле будет находиться на уровне от нестабильного до активного, а солнечная активность останется низкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 10 июля

За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек различной интенсивности. В частности, произошло три вспышки класса B, которые не оказывают существенного влияния на Землю, а также две вспышки класса M. Самой мощной стала вспышка класса M1,5.

Эксперты отмечают, что солнечные вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Они могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и повышать вероятность слабого солнечного радиационного шторма.

Несмотря на это, 10 июля существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Солнечная активность будет низкой, хотя небольшая вероятность новых вспышек М-класса сохраняется.

Прогноз солнечной активности на 10 июля

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 27.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Врачи напоминают, что даже при отсутствии сильных магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления и нарушения сна. Именно поэтому стоит следить за прогнозами геомагнитной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям самочувствия.

Новини.LIVE писали, что в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными бурями. Они могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем. В настоящее время Солнце находится в активной фазе своего 25-го цикла, поэтому выбросы заряженных частиц будут периодически вызывать возмущения магнитного поля Земли.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 10 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные умеренные дожди и грозы, а в отдельных регионах — значительные осадки.