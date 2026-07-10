Магнитные бури 10 июля: изменится ли самочувствие метеочувствительных людей

Солнце вновь активизировалось: чего ожидать от магнитных бурь сегодня
В пятницу, 10 июля, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. При этом геомагнитное поле будет находиться на уровне от нестабильного до активного, а солнечная активность останется низкой.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Магнитные бури 10 июля
За последние сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек различной интенсивности. В частности, произошло три вспышки класса B, которые не оказывают существенного влияния на Землю, а также две вспышки класса M. Самой мощной стала вспышка класса M1,5.
Эксперты отмечают, что солнечные вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Они могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и повышать вероятность слабого солнечного радиационного шторма.
Несмотря на это, 10 июля существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Солнечная активность будет низкой, хотя небольшая вероятность новых вспышек М-класса сохраняется.
Прогноз солнечной активности на 10 июля
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 27.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Врачи напоминают, что даже при отсутствии сильных магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления и нарушения сна. Именно поэтому стоит следить за прогнозами геомагнитной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям самочувствия.
Новини.LIVE писали, что в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими мощными геомагнитными бурями. Они могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем. В настоящее время Солнце находится в активной фазе своего 25-го цикла, поэтому выбросы заряженных частиц будут периодически вызывать возмущения магнитного поля Земли.
Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 10 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные умеренные дожди и грозы, а в отдельных регионах — значительные осадки.