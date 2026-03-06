Прогноз космической погоды на 6 марта — магнитные бури

Влияние на самочувствие из-за магнитных бурь. Фото: коллаж Новости.LIVE

На 6 марта ожидается нестабильное геомагнитное поле с возможными короткими колебаниями до незначительного штормового уровня. В то же время серьезных магнитных бурь сегодня не обещают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь в Украине 6 марта

В течение предыдущих 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце не зафиксировали мощных вспышек, поэтому резкого ухудшения космической погоды пока не прогнозируют. В то же время специалисты допускают вероятность вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 6 по 9 февраля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 6 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма - 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%

Количество солнечных пятен - 32

Прогноз магнитных бурь с 6 по 8 марта. Фото: скриншот

Во время дней с геомагнитными колебаниями часть людей жалуется на головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, снижение концентрации и перепады артериального давления.

В марте несколько дней будет бушевать мощная магнитная буря. Синоптики уже сказали, когда в марте будет сильная магнитная буря.

Тем временем в Украине в пятницу, 6 марта, еще кое-где возможны морозы до -8°C