Прогноз космической погоды на 6 марта — магнитные бури

Чего ожидать метеозависимым из-за сегодняшней активности Солнца
На 6 марта ожидается нестабильное геомагнитное поле с возможными короткими колебаниями до незначительного штормового уровня. В то же время серьезных магнитных бурь сегодня не обещают.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь в Украине 6 марта
В течение предыдущих 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце не зафиксировали мощных вспышек, поэтому резкого ухудшения космической погоды пока не прогнозируют. В то же время специалисты допускают вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 6 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%
- Количество солнечных пятен - 32
Во время дней с геомагнитными колебаниями часть людей жалуется на головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, снижение концентрации и перепады артериального давления.
