Чи буде магнітна буря 6 березня — актуальний прогноз

Вплив на самопочуття через магнітні бурі. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 березня, магнітосфера Землі буде доволі збуджена, попри це магнітних бур наразі не прогнозують. Сонячна активність протягом останньої доби була низькою, а значних спалахів на Сонці не зафіксували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур в Україні 6 березня

Протягом попередніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей час на Сонці не зафіксували потужних спалахів, тому різкого погіршення космічної погоди поки не прогнозують. Водночас фахівці допускають імовірність спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур з 6 до 9 лютого. Фото: скриншот

Сонячна активність на 6 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 32

Прогноз магнітних бур з 6 до 8 березня. Фото: скриншот

Під час днів із геомагнітними коливаннями частина людей скаржиться на головний біль, втому, дратівливість, порушення сну, зниження концентрації та перепади артеріального тиску.

У березні кілька днів вируватиме потужна магнітна буря. Синоптики уже сказали, коли в березні буде сильна магнітна буря.

Тим часом в Україні у п'ятницю, 6 березня, ще подекуди можливі морози до -8°C