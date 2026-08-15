Солнечная активность сегодня: ожидаются ли магнитные бури

У женщины болит голова. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В субботу, 15 августа, на Земле не ожидается магнитных бурь, а геомагнитное поле прогнозируется преимущественно спокойным и активным. Солнечная активность останется низкой, хотя существует небольшая вероятность вспышек М-класса, а вероятность небольшой геомагнитной бури оценивается в 15%, тогда как большой — лишь в 1%.

Об этом свидетельствуют данные прогноза солнечной и геомагнитной активности Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какой будет солнечная активность 15 августа

В течение последних суток активность Солнца оставалась на очень низком уровне. За этот период зафиксировали четыре вспышки класса В, а также вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

В субботу геомагнитное поле ожидается на спокойном и активном уровнях. В то же время прогнозируется низкая солнечная активность с небольшой вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Какова вероятность магнитной бури

Согласно прогнозу на 15 августа, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 15%, тогда как крупной — всего 1%.

Также специалисты оценивают вероятность вспышки на Солнце М-класса в 10%, а Х-класса — в 1%. Количество солнечных пятен составляет 36.

Прогноз солнечной активности на 15 августа:

небольшой геомагнитный шторм — 15%;

крупный геомагнитный шторм — 1%;

вспышка М-класса — 10%;

вспышка Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 36.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури связаны с изменениями геомагнитного поля Земли, возникающими из-за солнечной активности. Они могут влиять на самочувствие отдельных людей, особенно тех, кто чувствителен к таким изменениям.

В то же время 15 августа значительной геомагнитной активности не прогнозируется, поэтому оснований ожидать сильного магнитного шторма нет.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшие выходные в Украине будут преимущественно теплыми и комфортными. 15–16 августа территорию страны охватит антициклон, который принесет сухую, солнечную погоду с переменной облачностью. В субботу, 15 августа, дневная температура будет колебаться в пределах +25...+28 °C.

Новини.LIVE писали, что слабые или умеренные геомагнитные колебания прогнозируются на 21–23 и 29–31 августа. В то же время такие долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться, поскольку солнечная активность способна существенно влиять на геомагнитную обстановку.