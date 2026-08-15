Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Солнечная активность сегодня: ожидаются ли магнитные бури

Солнечная активность сегодня: ожидаются ли магнитные бури

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 12:16
Солнечная активность 15 августа: ожидаются ли магнитные бури
У женщины болит голова. Фото: Reuters

В субботу, 15 августа, на Земле не ожидается магнитных бурь, а геомагнитное поле прогнозируется преимущественно спокойным и активным. Солнечная активность останется низкой, хотя существует небольшая вероятность вспышек М-класса, а вероятность небольшой геомагнитной бури оценивается в 15%, тогда как большой — лишь в 1%.

Об этом свидетельствуют данные прогноза солнечной и геомагнитной активности Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какой будет солнечная активность 15 августа

В течение последних суток активность Солнца оставалась на очень низком уровне. За этот период зафиксировали четыре вспышки класса В, а также вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

В субботу геомагнитное поле ожидается на спокойном и активном уровнях. В то же время прогнозируется низкая солнечная активность с небольшой вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Какова вероятность магнитной бури

Согласно прогнозу на 15 августа, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 15%, тогда как крупной — всего 1%.

Читайте также:

Также специалисты оценивают вероятность вспышки на Солнце М-класса в 10%, а Х-класса — в 1%. Количество солнечных пятен составляет 36.

Прогноз солнечной активности на 15 августа:

  • небольшой геомагнитный шторм — 15%;
  • крупный геомагнитный шторм — 1%;
  • вспышка М-класса — 10%;
  • вспышка Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 36.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури связаны с изменениями геомагнитного поля Земли, возникающими из-за солнечной активности. Они могут влиять на самочувствие отдельных людей, особенно тех, кто чувствителен к таким изменениям.

В то же время 15 августа значительной геомагнитной активности не прогнозируется, поэтому оснований ожидать сильного магнитного шторма нет.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшие выходные в Украине будут преимущественно теплыми и комфортными. 15–16 августа территорию страны охватит антициклон, который принесет сухую, солнечную погоду с переменной облачностью. В субботу, 15 августа, дневная температура будет колебаться в пределах +25...+28 °C.

Новини.LIVE писали, что слабые или умеренные геомагнитные колебания прогнозируются на 21–23 и 29–31 августа. В то же время такие долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться, поскольку солнечная активность способна существенно влиять на геомагнитную обстановку.

космос Солнце магнитные бури прогнозы солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации