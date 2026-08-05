СНБО обсудил подготовку к зиме: Зеленский озвучил три приоритета

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Сегодня прошло заседание СНБО по выполнению утвержденных планов обеспечения устойчивости для областей и общин. К сожалению, в некоторых городах и регионах наблюдается отставание. Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы обеспечения устойчивости.

Приоритетов для перезимовки сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также увеличение противоракетных возможностей. Благодарен тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах.

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