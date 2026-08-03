Смертельная миграция: при попытке попасть в Испанию погибли десятки человек

Женщина использует надувной круг, чтобы переправиться по морю в Сеуту на пляже Эль-Тарахаль во время массовых переходов мигрантов из Марокко на территорию Испании 31 июля 2026 года. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В іспанському анклаві Сеута перебувають тіла 88 мігрантів. Усі ці люди загинули, коли намагалися нелегально потрапити до країни. За даними уряду, 72 людини потонули в морі.

Про це повідомило видання El Pais, передає Новини.LIVE.

Загибель мігрантів

У приміщенні моргу є місця лише для 200 тіл. Мігрантів виявляють досі: їхні тіла помічають на узбережжі не лише в Сеуті, а й Марокко. Частина людей померла не у воді: вони загинули через тисняву в натовпі, коли 30 серпня намагалися потрапити на іспанську частину пляжу.

Серед загиблих багато підлітків і декілька жінок. Жертвами міграції стали марокканці та вихідці з африканських країн, що розташовані на півдні від Сахари.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на МВС Іспанії повідомляв про міграційну кризу в Сеуті. Наприкінці липня впродовж доби туди прибули майже 50 тисяч людей із Марокко. Одні мігранти перетнули кордон уплав через море, інші — пішки оминули прикордонні загородження.

Також Новини.LIVE з посиланням на коментар неназваного представника уряду Іспанії виданню Politico писав, що станом на 31 липня більшість людей, які нелегально мігрували до Сеути, повернулися до Марокко. Йдеться про понад 48 тисяч 300 людей. Загалом же кількість нелегальних мігрантів сягнула 50 тисяч.