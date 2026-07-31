Смерть семьи в Криворожье: Россия впервые с августа ударила ракетами из КНДР

Дмитрий Воронов скорбит о членах семьи, погибших от ракетного удара в Криворожье. Фото: Днепропетровская ОГА

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российская армия возобновила удары по украинским городам с использованием баллистических ракет из Северной Кореи после перерыва, длившегося с августа. Как сообщил президент Владимир Зеленский, одна из таких ракет уничтожила семью из пяти человек в Криворожском регионе во время масштабной ночной атаки, жертвами которой в целом стали как минимум девять человек по всей стране.

Об этом сообщили военные источники агентства Reuters, передает Новини.LIVE.

Россия впервые в этом году применила для атаки северокорейское оружие

В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трагических последствиях вражеского удара по селу Радушное, расположенному недалеко от Кривого Рога.

Вражеский снаряд полностью разрушил частный дом, унеся жизни двух родителей и троих их детей. По словам главы государства, для этой атаки Российская Федерация использовала ракету северокорейского производства.

Трагедия произошла во время массированного ночного налета, в ходе которого российские войска выпустили по украинской территории десятки ракет и сотни беспилотников. Жертвами этого масштабного обстрела стали как минимум девять человек.

Появление боеприпасов из КНДР в воздушном пространстве Украины фиксируется впервые с августа. Анонимный военный источник в комментарии агентству Reuters отметил, что такое возобновление ударов может свидетельствовать о поступлении в Москву новых запасов иностранного вооружения, которое агрессор планирует использовать для усиления ракетного террора.

Собеседник издания рассказал, что во время атаки на Кривой Рог украинские радиолокационные станции зафиксировали два ракетных следа, характерных для северокорейских баллистических ракет малой дальности КН-23 или КН-24. Обычно два радиолокационных следа означают запуск сразу четырёх ракет. Хотя специалисты до сих пор изучают собранные на месте удара обломки для окончательного подтверждения типа боеприпаса, некоторые военные уже якобы уверены в его северокорейском происхождении. Другие места падения этих ракет источнику пока неизвестны.

Россия делает ставку на баллистические атаки и наращивает новые запасы

Собеседник агентства также указал на смену тактики армии РФ, которая всё чаще делает ставку на баллистику. Враг наращивает использование как северокорейских ракет, так и собственных "Искандеров" 9М723. Перехватывать подобные угрозы способны исключительно американские системы ПВО «Патриот».

Впрочем, атаки северокорейскими ракетами не новы. Практика обстрелов украинских городов ракетами КН-23 и КН-24 началась еще в конце 2023 года. Эксперты отмечают, что по сравнению с российскими баллистическими ракетами малой дальности "Искандер" оружие из Северной Кореи менее точное, однако оно имеет значительно большую дальность полета и несет более массивную боевую часть.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в результате российского ракетного удара по поселку Радушное в Криворожском районе, произошедшего 30 июля, на данный момент официально подтверждена гибель шести человек, среди которых трое детей. Впрочем, реальное число жертв этой трагедии правоохранители смогут установить позже, только после проведения соответствующих ДНК-экспертиз.

Между тем появилась информация о том, что Россия значительно сократила зависимость от западных комплектующих при производстве баллистических ракет средней дальности "Орешник". В настоящее время подавляющее большинство деталей для этого оружия изготавливается непосредственно на территории России, а часть поставляется из Беларуси.