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Сколько мест в Сенате могут получить республиканцы и демократы

6 ноября 2024 08:09
Анастасия Постоенко - Редактор
Выборы США 2024 — сколько мест в Сенате могут иметь республиканцы и демократы
Выборы в США. Фото: REUTERS/Mike Blake
Анастасия Постоенко - Редактор

В США продолжаются выборы не только нового президента страны. Решающим станет и то, какие силы займут места в Конгрессе. Журналисты уже спрогнозировали, как могут распределить партии.

Такой прогноз сделал CNN.

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По текущим прогнозам CNN, в Сенате республиканцы сейчас 49 мест. У демократов — 40. Для большинства обеим сторонам нужно получить 51 место.

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Предварительные результаты распределения сил в Сенате. Фото: скриншот

Отметим, что в США будут переизбирать 34 из 100 сенаторов и всех 435 законодателей в Палате представителей Конгресса США.

The New York Times показало другие результаты — республиканцы якобы имеют 51 место, тогда как демократы — 42. Журналисты отмечают, чтобы демократы смогли получить большинство, им нужно выиграть в девяти штатах.

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Предварительные результаты распределения сил в Сенате. Фото: скриншот

Напомним, во Флориде сторонники Дональда Трампа раньше времени начали праздновать его победу, несмотря на то, что выборы еще не завершились.

Также Дональд Трамп обратился в полицию с жалобой, что у Филадельфии якобы были случаи мошенничества на выборах.

Демократическая партия Сенат США голосование выборы в США 2024 Республиканская партия

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