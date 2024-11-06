Джей Ди Вэнс — скандальные заявления соратника Трампа об Украине

Громкие заявления Венса — что говорил об Украине соратник Трампа
Кандидат в вице-президенты США, продвигаемый Дональдом Трампом, неоднократно отмечался скандальными заявлениями по Украине. Он отказывался называть российского диктатора Владимира Путина "врагом" и предлагал Украине отказаться от оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали скандальные заявления Джей Ди Венса по поводу нашего государства.
Скандальные заявления Джей Ди Венса по Украине
Джей Ди Вэнс неоднократно упоминал Украину в своих публичных выступлениях. Так, совсем недавно он сделал циничное заявление, как завершить войну в Украине. Он считает, что наша страна должна отказаться от захваченных Россией территорий.
"Чтобы завершить войну, Украина должна отказаться от захваченных Россией территорий", — заявил кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа.
Кроме того, он отказался называть Путина "врагом" и призвал Украину к переговорам с Россией. Когда журналисты спросили Венса, видит ли он у Путина союзника или врага, он ответил: "Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными относительно дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор".
Также политик выступал с определенными скептическими высказываниями по поводу американской поддержки Украины. В частности, Джей Ди Вэнс подчеркивал, что США не должны тратить значительные ресурсы, если это не отвечает их национальным интересам. В то же время он критиковал правительство США, активно поддерживающее наше государство в войне с Россией.
В своих речах он также назвал Украину "коррумпированной страной, руководящей олигархами".
"Владимир Путин — злой мужчина, но оставьте как можно дальше от меня наигранную приверженность Украине — коррумпированной стране, которой руководят олигархи, и которая столь же близка к функциональной демократии 2022 года, как Афганистан 2021-го, когда Байден отдал его Талибану", — говорил соратник Трампа.
Кроме того, Венс категорически выступает против вступления Украины в НАТО, называя такие предложения "совершенно безответственными". Он считает, что приглашение Украины в НАТО во время войны — это "пригласить наш американский народ на войну".
Такие позиции и заявления Венса о войне в Украине вызывают серьезную обеспокоенность среди сторонников Украины. А его потенциальное назначение на должность вице-президента США может оказать существенное влияние на американскую внешнюю политику и поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.
Напомним, недавно мы писали, кто такой Джей Ди Вэнс и что о нем известно.
Читайте Новини.LIVE!