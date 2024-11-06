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Громкие заявления Венса — что говорил об Украине соратник Трампа

6 ноября 2024 12:04
Карина Приходько - Редактор
Джей Ди Вэнс — скандальные заявления соратника Трампа об Украине
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Vincent Alban
Карина Приходько - Редактор

Кандидат в вице-президенты США, продвигаемый Дональдом Трампом, неоднократно отмечался скандальными заявлениями по Украине. Он отказывался называть российского диктатора Владимира Путина "врагом" и предлагал Украине отказаться от оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали скандальные заявления Джей Ди Венса по поводу нашего государства.

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Джей Ди Вэнс неоднократно упоминал Украину в своих публичных выступлениях. Так, совсем недавно он сделал циничное заявление, как завершить войну в Украине. Он считает, что наша страна должна отказаться от захваченных Россией территорий.

"Чтобы завершить войну, Украина должна отказаться от захваченных Россией территорий", — заявил кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа.

Кроме того, он отказался называть Путина "врагом" и призвал Украину к переговорам с Россией. Когда журналисты спросили Венса, видит ли он у Путина союзника или врага, он ответил: "Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными относительно дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор".

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнси. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Также политик выступал с определенными скептическими высказываниями по поводу американской поддержки Украины. В частности, Джей Ди Вэнс подчеркивал, что США не должны тратить значительные ресурсы, если это не отвечает их национальным интересам. В то же время он критиковал правительство США, активно поддерживающее наше государство в войне с Россией.

В своих речах он также назвал Украину "коррумпированной страной, руководящей олигархами".

"Владимир Путин — злой мужчина, но оставьте как можно дальше от меня наигранную приверженность Украине — коррумпированной стране, которой руководят олигархи, и которая столь же близка к функциональной демократии 2022 года, как Афганистан 2021-го, когда Байден отдал его Талибану", — говорил соратник Трампа.

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Джей Ди Вэнс во время выступления. Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage

Кроме того, Венс категорически выступает против вступления Украины в НАТО, называя такие предложения "совершенно безответственными". Он считает, что приглашение Украины в НАТО во время войны — это "пригласить наш американский народ на войну".

Такие позиции и заявления Венса о войне в Украине вызывают серьезную обеспокоенность среди сторонников Украины. А его потенциальное назначение на должность вице-президента США может оказать существенное влияние на американскую внешнюю политику и поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Напомним, недавно мы писали, кто такой Джей Ди Вэнс и что о нем известно.

Украина война в Украине США Джей Ди Вэнс выборы в США 2024

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