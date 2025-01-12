Скабеева недовольна тем, что ВСУ зашли на территорию Курской области и украли северокорейских солдат

Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1". Фото: скриншот YouTube

В субботу, 11 января, российская пропагандистка Ольга Скабеева пожаловалась на действия ВСУ. Ей не понравилось то, что украинская армия проводит операцию в Курской области и забрала северокорейских военных.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на канал пропагандистки.

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"Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области — нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: "КНДР воюет с Украиной", — написала она.

В то же время она задалась вопросом, что же украинская армия делает в Курской области и зачем ворует людей. При этом забыла упомянуть о военных преступлениях, которые ежедневно совершают российские войска на временно оккупированных территориях Украины.

Пост Скабеевой. Фото: скриншот

Напомним, 8 января российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что ее муж, который тоже является пропагандистом РФ, Тигран Кеосян, пережил клиническую смерть и впал в кому.

Также мы писали, что неделю назад в субботу на фронте погиб российский пропагандист Александр Мартемьянов. По его автомобилю на трассе Донецк — Горловка, попал дрон.