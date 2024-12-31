Сирия планирует развивать стратегическое партнерство с Украиной

Сирия заявила о желании стратегического партнерства с Украиной
Сирия планирует налаживать стратегическое партнерство с Украиной. Страны будут сотрудничать на политическом, экономическом и социальном уровнях.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Сирии Асаад Хассан аш-Шайбани в понедельник, 30 декабря.
Совместное сотрудничество Украины и Сирии
Министр иностранных дел Сирии встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Асаад Хассан аш-Шайбани отметил, что Сирия рассчитывает на сотрудничество с Украиной.
"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", — сказал министр иностранных дел Сирии.
Он также добавил, что сирийский народ и украинцы имеют одинаковый опыт и прожили одни и те же страдания. Речь идет о гражданской войне, которая длилась в Сирии с 2011 года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Андрея Сибигу за визит в Сирию. Глава государства подчеркнул, что важно восстановить отношения между странами.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник приехал с визитом в Дамаск. Он передал послание Президента Украины Владимира Зеленского новому сирийскому лидеру, которым стал Ахмед аль-Шараа.
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