Сирия планирует развивать стратегическое партнерство с Украиной

Встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и лидера новой администрации Сирии Ахмеда Аль-Шараа. Фото: сирийские СМИ

Сирия планирует налаживать стратегическое партнерство с Украиной. Страны будут сотрудничать на политическом, экономическом и социальном уровнях.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Сирии Асаад Хассан аш-Шайбани в понедельник, 30 декабря.

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Министр иностранных дел Сирии встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой. Асаад Хассан аш-Шайбани отметил, что Сирия рассчитывает на сотрудничество с Украиной.

"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", — сказал министр иностранных дел Сирии.

Он также добавил, что сирийский народ и украинцы имеют одинаковый опыт и прожили одни и те же страдания. Речь идет о гражданской войне, которая длилась в Сирии с 2011 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Андрея Сибигу за визит в Сирию. Глава государства подчеркнул, что важно восстановить отношения между странами.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник приехал с визитом в Дамаск. Он передал послание Президента Украины Владимира Зеленского новому сирийскому лидеру, которым стал Ахмед аль-Шараа.