Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко рассказала, где в Украине будет +31, а где похолодает до +19

Синоптик Диденко рассказала, где в Украине будет +31, а где похолодает до +19

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 19:21
Погода 22 июля: синоптик Диденко представила прогноз для Украины
Люди в воде. Фото: Reuters

В среду, 22 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и комфортная погода. Самые высокие температуры прогнозируются в южных и восточных регионах, тогда как на севере будет прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 22 июля по прогнозу Диденко

Самая жаркая погода в среду будет в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса.

Самая прохладная погода ожидается в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. В этих регионах столбики термометров покажут около +19…+22 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируется умеренная теплота — около +22…+25 градусов.

Читайте также:

Кратковременные дожди с грозами возможны в Одесской, Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье.

В то же время большая часть территории Украины будет оставаться под влиянием сухой погоды.

Какая будет погода в Киеве

В столице среда будет комфортной — с солнечными прояснениями, белыми облаками и температурой воздуха около +22…+23 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже со следующей недели в Украине ожидается существенное потепление — жаркая погода распространится на все регионы страны.

Новини.LIVE писали, что в конце июля погода в Украине существенно изменится. После периода прохлады и дождей в страну вернется жаркая погода, а во многих регионах ожидаются сильные ливни с грозами. В конце месяца температура воздуха может подняться до +35 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в течение недели с 20 по 26 июля в Украине сохранится переменчивая погода. Периоды жары будут сменяться прохладой, а в отдельных регионах почти ежедневно прогнозируются дожди. Температура воздуха будет зависеть от движения циклонов и атмосферных процессов.

Наталка Диденко прогноз погоды жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации