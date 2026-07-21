Погода 22 июля: синоптик Диденко представила прогноз для Украины

Люди в воде. Фото: Reuters

В среду, 22 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и комфортная погода. Самые высокие температуры прогнозируются в южных и восточных регионах, тогда как на севере будет прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 22 июля по прогнозу Диденко

Самая жаркая погода в среду будет в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха днем поднимется до +26…+31 градуса.

Самая прохладная погода ожидается в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. В этих регионах столбики термометров покажут около +19…+22 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируется умеренная теплота — около +22…+25 градусов.

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Кратковременные дожди с грозами возможны в Одесской, Николаевской областях, местами в Черкасской области и на Закарпатье.

В то же время большая часть территории Украины будет оставаться под влиянием сухой погоды.

Какая будет погода в Киеве

В столице среда будет комфортной — с солнечными прояснениями, белыми облаками и температурой воздуха около +22…+23 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже со следующей недели в Украине ожидается существенное потепление — жаркая погода распространится на все регионы страны.

Новини.LIVE писали, что в конце июля погода в Украине существенно изменится. После периода прохлады и дождей в страну вернется жаркая погода, а во многих регионах ожидаются сильные ливни с грозами. В конце месяца температура воздуха может подняться до +35 °С.

Новини.LIVE сообщали, что в течение недели с 20 по 26 июля в Украине сохранится переменчивая погода. Периоды жары будут сменяться прохладой, а в отдельных регионах почти ежедневно прогнозируются дожди. Температура воздуха будет зависеть от движения циклонов и атмосферных процессов.