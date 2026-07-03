Синоптик Диденко прогнозирует дожди и похолодание в Украине

Женщина с зонтиком во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Украине на выходных, 4 и 5 июля, прогнозируется комфортная летняя погода без сильной жары. Температура воздуха в большинстве областей Украины днем ожидается на уровне +20...+25 градусов, на юге — +24...+29 днем. Также по всей Украине ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Где и когда возможны дожди

Ветер северо-западного направления и в субботу, и в воскресенье будет умеренным, часто порывистым. Дожди вероятны преимущественно в южных и центральных областях. В западной части, кроме Ровенской области и Волыни, осадки маловероятны или будут локальными.

"Жара отступает, и уже завтра в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге +24–+29, разве что в субботу на востоке еще задержатся +26–+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее. Атмосферный фронт богат дождями, так и будет", — сообщила Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

В Киеве 4–5 июля в основном без жары, температура воздуха днём поднимется до +23…+24 °C. Периодические грозовые дожди ожидают киевлян и в субботу, и в воскресенье.

Такая погода благоприятна для пребывания на свежем воздухе, а умеренная температура без жары обеспечит комфортные условия для повседневной активности.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года прогнозируются лишь две продолжительные и мощные магнитные бури. В то же время специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также Новини.LIVE писали, что этим летом синоптики фиксировали рекордно высокие температуры за весь период наблюдений. Сильнее всего жара ударила по западным и юго-западным областям, где температура воздуха превышала +37 °С.